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13:17, 3 сентября 2023Мир

В Финляндии назвали условие для переговоров России и Украины

Экс-премьер Финляндии: на РФ и Украину придется оказывать давление для диалога

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

На Россию и Украину придется оказывать давление для диалога о мире. Такое условие для переговоров назвал бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, который выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2024 году, передает РИА Новости.

По его мнению, на Москву должен повлиять Пекин и другие крупные игроки на Востоке и Юге. «Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров», — заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не сядет за стол переговоров с Москвой, поскольку любой переговорный процесс будет означать капитуляцию. Он добавил, что западные партнеры Киева считают невозможным завершить военные действия компромиссным решением. По его словам, Киев хочет уничтожить возможности России военным путем, потому что в противном случае конфликт «будет продолжаться некоторое время».

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    Виктория Кондратьева
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