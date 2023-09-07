Российская авиация ударила по ВСУ на пяти направлениях

Авиация группировки «Юг» нанесла удары по ВСУ на пяти направлениях

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что штурмовая и армейская авиация нанесла удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом передает РИА Новости.

Минесашвили уточнил, что российская авиация совершила атаки на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях. Ракетными ударами военные поразили два опорных пункта и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады территориальной обороны в районах Нового и Южного.

Артиллерия группы «Юг» уничтожила полевой склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт, пункт временной дислокации, а также долговременную огневую точку. Военные ликвидировали пункты управления беспилотниками, позицию гранатометного расчета АГС, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Веселом, Верхнекаменском, Писецком и Спорном.

Ранее Минесашвили рассказал, что огнеметная система «Солнцепек» уничтожила живую силу ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Это произошло в районах Андреевки, Клещеевки и Раздоловки.