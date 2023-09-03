Российский «Солнцепек» уничтожил живую силу ВСУ в ДНР

Минобороны РФ: огнеметная система «Солнцепек» уничтожила силы ВСУ под Клещеевкой

Огнеметная система «Солнцепек» уничтожила скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Минобороны РФ Георгий Минесашвили, передает РИА Новости.

Огневое поражение по скоплению живой силы противника нанесено в районах Андреевки, Клещеевки и Раздоловки, уточнил Минесашвили.

Также штурмовая и армейская авиация ВС РФ нейтрализовала пехоту и боевую технику ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях. В результате контрбатарейной борьбы были уничтожены американская гаубица M119 и гаубица «Мста-Б» рядом с селом Белая Гора, орудие Д-20 в Иванодарьевке и три миномета противника.

Ранее стало известно, что российские военные пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску. Как отметили в Минобороны РФ, разведчики выявляют противника еще на подступах к Артемовску и, совместно с артиллеристами ВДВ, уничтожают технику и живую силу ВСУ.