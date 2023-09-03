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05:17, 3 сентября 2023Россия

Российские военные пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

МО РФ: российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Разведчики Воздушно-десантных войск пресекают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти в близлежащие к Артемовску населенные пункты. Об этом рассказали РИА Новости в Минобороны России.

Военные используют различные приборы оптической разведки и БПЛА. Как отметили в ведомстве, разведчики выявляют противника еще на подступах к Артемовску и, совместно с артиллеристами ВДВ, уничтожают технику и живую силу ВСУ. Также во время боя применяются управляемые ракеты и минометы.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Как уточнили в ведомстве, объект располагался близ населенного пункта Отрадокаменка.

Также 2 сентября сообщалось, что российские военные овладели двумя опорными пунктами и отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении.

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    Марина Совина
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