Российские военные пресекли все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

МО РФ: российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

Разведчики Воздушно-десантных войск пресекают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) зайти в близлежащие к Артемовску населенные пункты. Об этом рассказали РИА Новости в Минобороны России.

Военные используют различные приборы оптической разведки и БПЛА. Как отметили в ведомстве, разведчики выявляют противника еще на подступах к Артемовску и, совместно с артиллеристами ВДВ, уничтожают технику и живую силу ВСУ. Также во время боя применяются управляемые ракеты и минометы.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Как уточнили в ведомстве, объект располагался близ населенного пункта Отрадокаменка.

Также 2 сентября сообщалось, что российские военные овладели двумя опорными пунктами и отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении.