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17:01, 7 сентября 2023Путешествия

Британка променяла карьеру стюардессы на работу в фастфуде и не пожалела

Daily Mail: стюардесса Ryanair перешла на работу в фастфуд из-за низкой зарплаты

Фото: @saffronkattie / Tiktok / Daily Mail

Стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair отказалась от карьеры в авиации из-за низкой зарплаты, перешла на работу в фастфуд-ресторан и не пожалела. Своей историей она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что британка по имени Шафран Лашкович (Saffron Laszkowicz) с ником @saffronkatiie в TikTok недавно опубликовала серию видеороликов, в которых она рассказала, как променяла «работу мечты» на трудоустройство в закусочную быстрого питания.

По словам Лашкович, она начала работать в популярной сети фастфуд-ресторанов во время пандемии в 2020 году. Автор публикаций отметила, что трудилась более 50 часов в неделю и зарабатывала хорошие деньги. Однако два года спустя британка решила все же осуществить свою мечту стать стюардессой, уволилась из закусочной и прошла шестинедельное обучение.

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Вскоре бортпроводница заметила финансовые потери и решила вернуться на свою старую работу в ресторане быстрого питания. «Полеты оказались не такими, как я ожидала», — призналась она, назвав низкую заработную плату основным мотивом ухода из авиакомпании.

Лашкович также подчеркнула, что теперь на дорогу до работы у нее уходит меньше времени, а получает она столько же при гораздо меньшем стрессе. Кроме того, экс-стюардесса порадовалась, что ей дают бесплатную еду каждую смену и что у нее появилось больше свободного времени на семью.

Ранее сообщалось, что британская стюардесса уволилась из бюджетной авиакомпании Jet2 ради продажи голых фото и разбогатела. По словам 24-летней девушки, она бросила профессию бортпроводника из-за долгих 12-часовых смен и низкого заработка, который составлял 1300 фунтов стерлингов в месяц (93,4 тысячи рублей).

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    Марина Черняк
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