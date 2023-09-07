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23:35, 7 сентября 2023Россия

Дорогая иномарка влетела в дерево в центре Москвы

Mash: Ferrari Portofino вылетела на тротуар на Садово-Кудринской улице в Москве

Автомобиль Ferrari Portofino влетел в дерево на тротуаре на Садово-Кудринской улице в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, внутри иномарки находились водитель и двое пассажиров: два 30-летних мужчины и одна 23-летняя девушка. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением на мокром асфальте. Водитель и двое пассажиров сильно не пострадали, медицинскую помощь им оказали на месте.

Отмечается, что в настоящее время стоимость подержанных Ferrari Portofino начинается от 19 миллионов рублей. Модели текущего и прошлого года выпуска стоят более 40 миллионов рублей.

В июле автомобиль Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в центре Москвы.

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    Марина Совина
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