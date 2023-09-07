«Россия Сегодня» прокомментировала задержание пророссийского блогера в Армении

«Россия Сегодня» призвала остановить провокации на фоне задержания Геворкяна

Медиагруппа «Россия Сегодня» прокомментировала задержание обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна, призвав следствие к объективности и беспристрастности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиагруппы.

В пресс-службе добавили, что следят за ситуацией. «Задержание журналиста, особенно на фоне первого Армяно-российского медиафорума, требует самых веских обоснований», — заявили там, подчеркнув, что необходимо немедленно остановить возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы армянского и российского народов.