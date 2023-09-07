ВСУ обстреляли приграничный российский регион из артиллерии

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали окраину Задорожного из артиллерии

Окраина поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области попала под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света остаются 5 населенных пунктов: с. Вязовое, с. Теребрено, с. Илек-Пеньковка, с. Староселье, п. Задорожный», — написал он.

На место происшествия выехали сотрудники аварийных служб — они скоро приступят к ликвидации последствия обстрела.