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09:13, 7 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион из артиллерии

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали окраину Задорожного из артиллерии

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Окраина поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области попала под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, без света остаются 5 населенных пунктов: с. Вязовое, с. Теребрено, с. Илек-Пеньковка, с. Староселье, п. Задорожный», — написал он.

На место происшествия выехали сотрудники аварийных служб — они скоро приступят к ликвидации последствия обстрела.

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    Анастасия Шейкина
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