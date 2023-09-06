Украина обстреляла российский поселок в приграничном регионе
Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ поселка Уразово
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, пострадавших нет, однако подомовой обход выявил повреждения в одном частном домовладении. Сейчас на месте работает комиссия по оценке ущерба.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Краснояружский район и повредили линию электропередачи. По его словам, отключение света затронуло жителей сел Вязовое и Илек-Пеньковко. Мирные жители не пострадали.
Кроме того, вечером 5 сентября российское Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области беспилотник.