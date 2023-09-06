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19:32, 6 сентября 2023Россия

Украина обстреляла российский поселок в приграничном регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ поселка Уразово

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако подомовой обход выявил повреждения в одном частном домовладении. Сейчас на месте работает комиссия по оценке ущерба.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Краснояружский район и повредили линию электропередачи. По его словам, отключение света затронуло жителей сел Вязовое и Илек-Пеньковко. Мирные жители не пострадали.

Кроме того, вечером 5 сентября российское Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области беспилотник.

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    Константин Лысяков
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