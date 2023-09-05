Минобороны сообщило об уничтоженном БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России: средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью

Киев 5 сентября около 21:00 пытался атаковать объекты на российской территории беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) дрон был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее глава российского региона Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Валуйском городском округе Белгородской области. На земле произошла последующая детонация устройства.

3 сентября Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью. Тогда беспилотник удалось ликвидировать средствами противовоздушной обороны (ПВО).