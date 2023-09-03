Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Около 12:30 в воскресенье, 3 сентября, была пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по объектам в России. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что украинский БПЛА был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией приграничной Белгородской области.

Ранее об атаке на российский регион сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Минобороны также информировало о двух сбитых дронах ВСУ 1 сентября. Первая попытка атаки была пресечена около 21:15 по московскому времени, вторая — в районе 23:00.