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13:04, 3 сентября 2023Россия

Власти сообщили о работе системы ПВО в Белгородской области

Гладков сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике в Белгородском районе
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — на подлете к городу сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Информацию также подтвердили в Министерстве обороны России. Там назвали это попыткой Украины совершить террористическую атаку.

Ранее Гладков сообщил, что 2 сентября ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью беспилотников семь раз. Под обстрел попали населенные пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево и Антоновка.

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    Евгения Куликова
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