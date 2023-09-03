Власти сообщили о работе системы ПВО в Белгородской области

Гладков сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике в Белгородском районе

В Белгородском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — на подлете к городу сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Информацию также подтвердили в Министерстве обороны России. Там назвали это попыткой Украины совершить террористическую атаку.

Ранее Гладков сообщил, что 2 сентября ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью беспилотников семь раз. Под обстрел попали населенные пункты Нехотеевка, Долгое, Плотвянка, Дроновка, Масычево и Антоновка.