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18:38, 5 сентября 2023Россия

В Белгородской области пограничники сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков: пограничники сбили БПЛА в Валуйском округе

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Валуйском городском округе Белгородской области пограничники сбили из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что на земле произошла последующая детонация устройства. «По предварительной информации, обошлось без последствий», — написал Гладков.

3 сентября Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью.

Тогда беспилотник удалось ликвидировать средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Еще раньше над приграничным российским регионом были перехвачены два беспилотника самолетного типа.

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    Анна Щербакова
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