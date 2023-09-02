Минобороны России сообщило о попытке двух БПЛА атаковать Белгородскую область

МО РФ: над Белгородской областью были перехвачены два БПЛА самолетного типа

Над Белгородской областью были перехвачены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Согласно заявлению оборонного ведомства, попытка атаки БПЛА была пресечена. В МО описали налет беспилотников как акт терроризма.

Белгородскую область также пытались атаковать в ночь с 1 на 2 сентября. Один из дронов был сбит около 23:00, другой — в районе 21:15 по московскому времени.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар».