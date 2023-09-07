Сборную России по футболу заметили за необычным занятием

Футболисты сборной России провели тренировку для детей в Мурманской области

Игроки сборной России по футболу провели открытый мастер-класс для детей в Заполярье. Необычное занятие футболистов сняли на видео, ролик публикует издание «Мурманский вестник» в Telegram.

Тренировка прошла в поселке Белокаменка Мурманской области. Футболисты сыграли со школьниками на поле, уложенном в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

В мастер-классе приняли участие более 200 детей из Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Костромы, Мончегорска и Челябинска.

4 сентября в Белокаменке на поле в плавучем доке клуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» в 1/64 финала Кубка России по футболу со счетом 2:0. 2DROTS представляет любительскую Медиалигу, команды которой состоят из блогеров, артистов и профессиональных футболистов.