Любительский клуб выбил еще одну профессиональную команду из Кубка России

2DROTS выбил кировское «Динамо» в 1/64 финала Кубка России по футболу

Медийный клуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо», представляющее Вторую лигу, в 1/64 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Защитник 2DROTS Станислав Манаев поразил ворота соперников на 39-й минуте, а защитник Годфред Клуцей на 64-й. Игра прошла в поселке Белокаменка Мурманской области на футбольном поле, специально уложенном в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

23 августа в 1/128 финала 2DROTS выбил еще одну профессиональную команду из розыгрыша Кубка. Клуб победил со счетом 3:1 «Муром».

В сезоне-2023/2024 2DROTS также выступал в Кубке России, дойдя до 1/128 финала турнира. На этой стадии команда проиграла ивановскому «Текстильщику» из Второй лиги. 2DROTS представляет любительскую Медиалигу. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.