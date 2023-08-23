Любительский клуб выбил профессиональный из розыгрыша Кубка России по футболу

Медийный клуб 2DROTS победил «Муром» со счетом 3:1 в 1/128 финала Кубка России

Медийная команда 2DROTS выбила профессиональный клуб «Муром», представляющий Вторую лигу, в 1/128 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Муроме на стадионе имени Виктора Лосева и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На седьмой минуте счет открыл полузащитник любительской команды Владислав Ослоновский. На 36-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Александр Степанов. Через две минуты отставание «Мурома» сократил защитник Сергей Запалацкий. На 83-й минуте окончательный счет во встрече установил защитник Годфред Клуцей.

В прошлом сезоне 2DROTS также выступал в Кубке России, дойдя до 1/128 финала турнира. На этой стадии команда проиграла ивановскому «Текстильщику» из Второй лиги.

2DROTS представляет любительскую Медиалигу. Ее команды составлены из блогеров, артистов, а также профессиональных футболистов.