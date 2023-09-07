Власти Украины захотели забрать у Коломойского телеканал

Экс-депутат Рады Мосийчук: власти Украины хотят забрать у Коломойского телеканал

Власти Украины готовят изъятие корпоративных прав на телеканал «1+1» у олигарха Игоря Коломойского, заявил со ссылкой на источники бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Готовится решение по изъятию корпоративных прав на телеканал "1+1" и передаче их в АРМУ (Агентство по розыску и менеджменту активов — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил Мосийчук.

Накануне Коломойскому предъявили обвинения в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов). По данным следствия, обвиняемый организовал схему завладения активами банка для финансирования офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале организации.