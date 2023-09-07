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07:20, 7 сентября 2023Мир

В Британии объяснили причины отказа Запада признать провал наступления ВСУ

Экс-агент MI6 Крук: Запад понимает провал наступления ВСУ, но не хочет признать

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Экс-агент MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании) Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom объяснил причины отказа Запада признать провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, западные страны во главе с США понимают, что наступательные действия провалились, однако не хотят этого признавать.

«Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим», — заявил Крук.

Он выразил мнение, что Соединенные Штаты, возможно, считают одним из выходов из сложившейся ситуации продолжение эскалации, которая ни к чему не ведет.

По этой причине США разрешают Киеву наносить удары по территории России беспилотниками, добавил экс-агент. Он подчеркнул, что россияне не испытывают страха, а наоборот ожесточаются, и в какой-то момент ситуация может еще больше обостриться.

Ранее Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в трудном положении из-за позиции Запада по поводу новой финансовой помощи Киеву.

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    Марина Совина
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