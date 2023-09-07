Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:41, 7 сентября 2023Наука и техника

Разработан очищающий воду от загрязнений живой материал

Nature Communications: создан гель с трансгенными бактериями

Фото: David Baillot / UC San Diego Jacobs School of Engineering / phys.org

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый тип «живого» материала, который сделан из одноклеточных водорослей и способен решить проблему загрязнения воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Материал представляет собой распечатанную на 3D-принтере структуру, изготовленную из полимера, извлеченного из морских водорослей, и генетически-модифицированных бактерий, которые продуцируют фермент для расщепления различных органических загрязнителей на безвредные молекулы. Эти бактерии также запрограммированы на самоуничтожение в присутствии молекулы теофиллина, который содержится в чае и шоколаде.

Сначала была водорослевый полимер альгинат был гидрирован для получения геля, который затем смешивали с фотосинтезирующими цианобактериями. Смесь затем использовалась как чернила для 3D-принтера, который использовали для создания структур с различной геометрией. Оказалось, что сетчатая структура была оптимальная для того, чтобы бактерии долгое время оставались живыми. Выбранная форма обладала высоким соотношением площади к объему, благодаря чему большая часть бактерий оказывалась достаточно близко к поверхности, чтобы получать питательные вещества, свет и воздух.

Чтобы доказать жизнеспособность концепции, ученые провели эксперимент, создав трансгенные цианобактерии, которые вырабатывают фермент лакказу. Эта молекула относится к оксидазам, окисляя и разрушая органические вещества, включая бисферол А, антибиотики и другие медицинские препараты, а также красители, например, кармин, используемый в текстильной промышленности.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

    Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

    Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

    Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

    Назван размер гонорара Басты за концерт

    Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

    Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

    Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости