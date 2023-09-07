Слава показала фигуру в купальнике после набора веса

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) показала фигуру в откровенном наряде после набора веса. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя исполнительница позировала в слитном лимонном купальнике, сидя на песке на фоне пальм. Звезда уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками. Она отметила, что находится на Мальдивах, куда отправилась после того как начала терять голос на нервной почве.

«Молчу уже пять дней, стало почти совсем хорошо», — заявила знаменитость.

При этом певица также указала, что ее вес увеличился на семь килограммов. Однако данный факт не стал причиной для переживаний, заверила она.

Ранее бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру на новом откровенном снимке. На фото 40-летняя певица лежит на шезлонге, устеленном белым полотенцем, в красном раздельном купальнике.