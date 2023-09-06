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14:24, 6 сентября 2023Ценности

Анна Седокова показала фигуру в купальнике

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру на новом откровенном фото. Соответствующая сторис появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото 40-летняя певица лежит на шезлонге, устеленном белым полотенцем, в красном раздельном купальнике. При этом она держит тарелку с ломтиками арбуза. На размещенных кадрах тело звезды выглядит подтянутым и упругим.

Кроме того, Седокова распустила длинные и влажные от воды волосы. Также она отказалась от макияжа на лице. Свой образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками.

В августе Анна Седокова показала тело после отказа от алкоголя. В размещенном ролике артистка продемонстрировала несколько откровенных образов. На одном из кадров исполнительница предстала в розовом раздельном купальнике, демонстрируя рельефную фигуру с кубиками пресса.

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    Екатерина Ештокина
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