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22:34, 7 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

Рогов заявил, что ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с двумя детьми

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли в Запорожской области машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что в результате ЧП есть раненые — 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Врачи оценивают их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

Также находившиеся в легковом автомобиле отец и дочь не пострадали.

В конце июня правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) обнаружила доказательства «неизбирательного использования» украинской армией запрещенных противопехотных мин. Организация направляла письмо в правительство Украины, но не получила ответа.

Москва-Донбасс
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    Марина Совина
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