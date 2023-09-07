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14:14, 7 сентября 2023Среда обитания

Названы популярные ошибки при ремонте ванной комнаты

«БелНовости»: самостоятельная укладка плитки может привести к нехватке материала

Фото: Unsplash

Самостоятельный расчет количества плитки для ванной комнаты может привести к нехватке материала. Эту и другие популярные ошибки при переделке данного помещения назвала эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино, ее слова приводят «БелНовости».

Специалист отметила, что во многих салонах при покупке плитки услуга по ее раскладке предоставляется бесплатно — это помогает рассчитать точное количество плитки и исключить такие проблемы, как нехватка этого стройматериала либо его лишний расход при резке.

Другая ошибка, которую упомянула Тычино, — ошибки при приобретении сантехники. Эксперт напомнила, что после выравнивания стен и укладки плитки габариты помещения могут измениться. Например, проем, который рассчитан для установки ванной или душевой кабины, может стать уже, так как стены могут прибавить до трех сантиметров.

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Еще одна частая ошибка при ремонте ванной — перенос унитаза дальше от канализационного стока. Тычино предупредила, что чем дальше он расположен по отношению к канализационному стояку, тем выше вероятность возникновения засоров и появления неприятного запаха. Помимо этого, при переносе унитаза придется потратить дополнительные деньги на маскировку труб. Специалист также указала на важность покупки электроприборов для ванной комнаты со степенью защиты, обозначенной цифрами IP, не ниже IP44 — данный вариант предусматривает лишь защиту от брызг. «Самое надежное изделие маркировано IP65», — рассказала она.

В июле специалисты сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» пришли к выводу, что о начатом ремонте за последние три года пожалели 13 процентов россиян.

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    Полина Кислицына
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