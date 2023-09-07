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15:09, 7 сентября 2023Бывший СССР

Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку после скандала

Премьер Эстонии Каллас отказалась добровольно уходить в отставку после скандала

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась добровольно уходить в отставку после скандала с продажей санкционных товаров в Россию, в котором оказался замешан ее муж Арво Халлик. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я добровольно не уйду с поста премьера. У меня предложение: пусть оппозиция инициирует вотум недоверия, и если им удастся убедить большинство поддержать мою отставку, то это, по крайней мере, будет конституционным и законным инструментом», — сказала она.

Премьер назвала путем не в рамках закона давление на эмоции и ожидание, что у нее сдадут нервы. Необходимо набрать как минимум 51 голос депутата из 101 для принятия парламентом вотума недоверия, уточняет агентство. При этом правящая коалиция располагает 60 мандатами.

Ранее президент Эстонии Алар Карис порекомендовал Каллас уйти в отставку еще в самом начале скандала. Он отметил, что такой шаг сберег бы премьера и ее семью, работоспособность правительства и международное доверие к государству.

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    Кристина Есикова
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