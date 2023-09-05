Президент Эстонии порекомендовал премьеру уйти в отставку

Президент Эстонии Карис заявил, что премьеру Каллас следовало бы уйти в отставку

Премьер-министру Эстонии Кае Каллас следовало уйти в отставку еще в самом начале скандала, вызванного бизнесом ее супруга в России. Такое мнение выразил президент прибалтийской республики Алар Карис, передает РИА Новости.

«Я предпочел бы, чтобы глава правительства ушла в отставку в самом начале этой цепочки событий, приведших к серьезному кризису», — сказал Карис. Он отметил, что такой шаг сберег бы Каллас и ее семью, работоспособность правительства и международное доверие к Эстонии.

Ранее Каллас заявила, что рассчитывает сохранить свой пост, несмотря на скандал с продажей санкционных товаров в Россию, в котором оказался замешан ее муж Арво Халлик. Парламентская фракция Центристской партии Эстонии между тем начала подготовку к вынесению вотума недоверия премьер-министру.