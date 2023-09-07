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19:00, 7 сентября 2023Мир

В Пентагоне проведут проверку стоимости оборудования для Украины

Breaking Defence: Пентагон проверят на завышение цены оборудования для Украины

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Генеральный инспектор Пентагона проведет проверку завышения стоимости оборудования, выделенного для Украины. Об этом сообщил Breaking Defence.

В марте 2023 года инспектор обнаружил ошибку в бухгалтерских документах, которые касались переданного Украине оборудования. Из-за «ошибок в оценке» удалось найти более шести миллиардов долларов.

Офис генерального инспектора предоставил Министерству обороны США пять дней, чтобы руководство ведомства определило, кто именно будет общаться с проверяющими.

Ранее во время пресс-конференции журналист спросил у официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, осуществляет ли Министерство обороны США проверки иностранцев, проходящих военную подготовку. Однако тот не смог ответить.

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    Александр Слабиев
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