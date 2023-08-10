Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 10 августа 2023Мир

Вопрос о проверке обучаемых в США иностранных военных поставил Пентагон в тупик

Джон Кирби затруднился ответить о проверке в США обучаемых иностранных военных

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не располагает информацией о проведении проверок иностранцев, обучаемых военным ведомством. О поставившим в тупик вопросе Politico.

Во время пресс-конференции журналист спросил Кирби, осуществляет ли Министерство обороны США проверки иностранцев, проходящих военную подготовку. Вопрос был мотивирован последними событиями в связи с военным переворотом в Нигере.

Представитель Пентагона не смог дать ответ. «Он заявил, что не знает, проводит ли Пентагон проверку, — передает журналист. — Но в рамках этой подготовки особое время уделяется таким вещам, как поддержка демократии, верховенство закона и борьба с коррупцией».

Ранее Кирби сообщил о решении США оставить свои войска в Нигере. При этом сворачиваются программы помощи, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

    В ДНР назвали самые горячие направления фронта

    На популярном курорте Европы мужчины побили туристку за место на шезлонге

    Европейской стране предрекли экологическую катастрофу

    Популярный комик рассказал о слезах из-за приглашения на шоу Харламова

    Скандальная звезда «Золушки» лишится дома из-за забастовки актеров

    Рианна родила дочь

    Стало известно о намерении Мбаппе остаться в ПСЖ

    Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай

    Стилист перечислил модные варианты окрашивания волос для женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости