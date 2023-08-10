Вопрос о проверке обучаемых в США иностранных военных поставил Пентагон в тупик

Джон Кирби затруднился ответить о проверке в США обучаемых иностранных военных

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не располагает информацией о проведении проверок иностранцев, обучаемых военным ведомством. О поставившим в тупик вопросе Politico.

Во время пресс-конференции журналист спросил Кирби, осуществляет ли Министерство обороны США проверки иностранцев, проходящих военную подготовку. Вопрос был мотивирован последними событиями в связи с военным переворотом в Нигере.

Представитель Пентагона не смог дать ответ. «Он заявил, что не знает, проводит ли Пентагон проверку, — передает журналист. — Но в рамках этой подготовки особое время уделяется таким вещам, как поддержка демократии, верховенство закона и борьба с коррупцией».

Ранее Кирби сообщил о решении США оставить свои войска в Нигере. При этом сворачиваются программы помощи, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом.