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18:32, 9 августа 2023Мир

США оставили войска в Нигере

Белый дом: войска США остаются в Нигере, но программы помощи на паузе

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Американские войска остаются в Нигере, однако программы помощи поставлены на паузу, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, изменений в составе войск не было, на нескольких базах находится больше тысячи человек.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом и обсудил с ним визит своего заместителя Виктории Нуланд в страну.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. В ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Варвара Кошечкина
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