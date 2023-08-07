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12:19, 7 августа 2023Мир

Запад не нашел российский след в военном перевороте в Нигере

El Pais: западная разведка не выявила причастности России к перевороту в Нигере

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Западная разведка не нашла следов причастности России к военному перевороту в Нигере. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Как уточняет издание со ссылкой на представителей западной разведки, пока доказательств участию Москвы найдено не было. «Разведка выясняет, не проводила ли Россия за несколько недель до переворота целенаправленных кампаний по дезинформации и дестабилизации», — отмечается в публикации.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Виктория Кондратьева
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