Госсекретарь США Блинкен поговорил со свергнутым президентом Нигера Базумом

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом и обсудил с ним визит своего заместителя Виктории Нуланд в страну. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

«Они обсудили недавнюю поездку Нуланд в Ниамей, и госсекретарь сообщил о постоянной поддержке США решения, которое вернет Нигеру демократическое правление и конституционный порядок», — заявили в американском дипломатическом ведомстве.

Блинкен также подчеркнул, что безопасность Базума и его семьи имеет первостепенное значение.

Ранее Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками, захватившими власть в стране. После встречи она заявила, что считает действия захвативших власть военных неконституционными. При этом Нуланд не дали встретиться с задержанным президентом Нигера и лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани.