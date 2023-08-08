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10:11, 8 августа 2023Мир

В США назвали действия мятежников в Нигере неконституционными

Замгоссекретаря США Нуланд сочла действия мятежников в Нигере неконституционными

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд после встречи с мятежниками в Нигере заявила, что считает действия захвативших в стране власть военных неконституционными. Как уточняет РИА Новости, Нуланд при этом заверила, что Вашингтон продолжит искать дипломатические пути решения конфликта.

По ее словам, в ходе недавних переговоров американская сторона настаивала на решении существующей проблемы с помощью переговоров. «Они (лидеры мятежников) твердо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует конституции Нигера», — подчеркнула Нуланд.

Отметив, что переговоры шли тяжело, дипломат акцентировала внимание на том, что Соединенные Штаты «держат дверь открытой» для их продолжения.

В понедельник, 7 августа, замгоссекретаря Соединенных Штатов посетила Нигер, где провела встречу с представителями военных, ранее отстранивших от власти президента страны. По словам Нуланд, «переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными».

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    Варвара Кошечкина
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