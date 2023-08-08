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01:47, 8 августа 2023Мир

Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками

Reuters: Нуланд провела откровенные и трудные переговоры с мятежниками в Нигере
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Yiaannis Kourtoglou / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник. 7 августа, посетила Нигер, где провела встречу с представителями военных, ранее отстранивших от власти президента страны. Об этом сообщает Reuters.

Как заявила Нуланд журналистам, «переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными».

Ранее мятежники в Нигере заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия во вторжении в их страну.

26 июля стало известно, что в столице Нигера Ниамее президента Мохамеда Базума удерживают мятежники, в то время как армия, сохранившая верность политику, выдвинула им ультиматум. Затем, в ночь на 27 июля, мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

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    Марина Совина
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