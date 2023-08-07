Мятежники Нигера рассказали о подготовке вторжения в их страну

Мятежники Нигера заявили, что два государства готовятся к вторжению в их страну

Мятежники в Нигере заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия во вторжении в их страну. Об этом сообщает агентство ANP.

«Силы иностранной державы готовят нападение на Нигер и его народ в координации с ЭКОВАС [Экономическим сообществом стран Западной Африки] и вооруженными террористическими группами», — заявили в нигерском Национальном совете по защите родины (НСЗР).

Совет предостерег ЭКОВАС от любого вмешательства во внутренние дела Нигера, а также от катастрофических последствий этой военной авантюры.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, Военные власти Нигера направили дополнительные войска в приграничные с Нигерией и Бенином районы. «В случае вторжения вооруженные силы Нигера при поддержке всего народа готовы защищать нашу территориальную целостность», — подчеркнули в НСЗР.