Названа самая большая проблем инженерных машин НАТО на Украине

Герой России Сайфуллин: танки НАТО застревают в украинском грунте

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин рассказал, с какими проблемами сталкиваются инженерные машины стран НАТО, поставленные Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сайфуллин назвал самую большая проблем инженерных машин НАТО на Украине и подчеркнул, что они застревают в украинском грунте, в результате чего их приходится вытаскивать. По его словам, у Киева есть свои машины разминирования, но их недостаточно, поэтому они просят поставить западную технику, которая часто создана на базе основных боевых танков.

«Но, опять нюанс, у них все машины тяжелые, взять те же Leopard и Abrams — они более 60 тонн, и машины разминирования их тяжелые. По нашей местности они особо ехать не хотят, после, как говорится, дождичка они просто встают под своей массой и их самих еще там надо вытаскивать», — уточнил Сайфуллин.

Ранее Сайфуллин объяснил причины краха методов НАТО на Украине. По его мнению, страны альянса привыкли воевать с неоснащенными армиями.