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16:51, 7 сентября 2023Россия

Глава петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА пропал в Москве

В Москве пропал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве пропал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, последний раз мужчину видели 3 сентября, а в сеть он последний раз выходил 5 числа. С тех пор Трухин не отвечал ни на звонки, ни на сообщения, а после его телефон перестал быть доступным. Обстоятельства, при которых пропал мужчина, не уточняются.

НИИ, которым руководил Трухин, занималось разработкой лекарств от таких заболеваний, как туберкулез, гепатит и грипп, а также помогал распространять их в Латинской Америке, за что был назначен почетным консулом Никарагуа.

Ранее сообщалось, что подмосковная старшеклассница тайком решила выйти замуж и пропала.

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    Марк Леонов
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