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18:53, 7 сентября 2023Россия

Пропавшего главу петербургского НИИ уволили за нарушения

ФМБА: пропавший директор петербургского НИИ сывороток был уволен 4 сентября
Виктор Трухин

Виктор Трухин. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пропавший в Москве директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Виктор Трухин был уволен 4 сентября за нарушения. Об этом сообщает пресс-служба агентства в Telegram.

Там пояснили, что ФМБА проводило плановую проверку в сфере противодействия коррупции в НИИ вакцин и сывороток. В ходе проверки были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.

«За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства», — говорится в сообщении пресс-службы.

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