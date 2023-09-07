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18:49, 7 сентября 2023Моя страна

В Ульяновске расскажут о гастрономических предпочтениях Пушкина

В Ульяновске пройдет гастрономическая экскурсия «Ай да Пушкин!»

Фото: Unsplash

В Ульяновске 10 сентября пройдет гастрономическая экскурсия «Ай да Пушкин!». Об этом сообщает ИА «Улпресса».

Экскурсия посвящена Александру Пушкину, который ровно 190 лет назад, 9 сентября, посетил Симбирск, а еще ознакомился с гастрономическими особенностями города.

В рамках экскурсии участники смогут узнать, чем угощали Пушкина друзья, попробуют его любимые блюда и напитки, а также узнают множество фактов и мифов о поездке Пушкина и историю о Пугачеве и Суворове, которые тоже там бывали.

Начнется путешествие в хинкальной на улице Гончарова, 40, где пройдет дегустация игристого напитка и десерта «Страсбурга пирог нетленный». О них поэт писал в «Евгении Онегине». В финале также можно будет попробовать напиток и изысканные закуски, созданные на основе предпочтений Пушкина в заведении на улице Гончарова, 18.

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    Сергей Истомин
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