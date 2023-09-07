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16:29, 7 сентября 2023Мир

Венгрия призвала принять в ЕС Западные Балканы для сдерживания Турции и России

МИД Венгрии призвал принять в ЕС Западные Балканы для сдерживания Турции и РФ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Венгрия призвала принять Западные Балканы в Европейский Союз (ЕС), чтобы сдержать влияние России и Турции в регионе. Об этом заявил на брифинге, транслируемом в Facebook (запрещенная в России социальная сеть) министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи.

«На каждом заседании Совета ЕС по иностранным делам я слышу причитания других стран о том, что русские, турки и не знаю кто еще завоевывают себе позиции на Западных Балканах. Противодействовать этому можно было бы очень легко. Например, приняв [страны Западных Балкан] в Европейский союз», — заявил глава венгерского МИД.

Он также добавил, что ЕС необходимо расширение, так как объединение сталкивается с экономическим застоем и становится все менее конкурентным по отношению к США и Китаю. Он добавил, что принятие стран региона необходимо уже сейчас, а не к 2030 году.

Ранее Сийярто призвал немедленно принять в ЕС страны Западных Балкан. Среди стран региона, основными кандидатами на вступление в объединение считаются Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория.

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    Максим Габриелян
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