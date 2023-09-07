В центре Москвы армянин напал с ножом на серба

В центре Москвы мужчина из Армении напал с ножом на гражданина Сербии

В центре Москвы на 34-летнего гражданина Сербии напали с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, рано утром на Нижней Радищевской улице произошел конфликт между сербом и еще одним мужчиной. Тот ударил потерпевшего ножом в живот. Иностранцу помог прохожий на самокате. На место инцидента приехала полиция, а раненого доставили в больницу.

Вскоре задержали и подозреваемого. Нападавшим оказался гражданин Армении. Сейчас следователи выясняют причину ссоры.

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