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03:31, 8 сентября 2023Путешествия

Турист побывал в Сочи и описал поездку фразой «материться на детей — норма»

Российский учитель побывал в Сочи и возмутился грубости местных жителей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россиянин побывал в Сочи и пожаловался на фамильярность и грубость местных жителей и туристов. Своими впечатлениями он поделился на личной странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Павел из Санкт-Петербурга, работающий учителем, написал, что в Сочи материться на детей и при детях — норма. Он видел, как в одном популярном кафе мужчина крикнул на сына из-за того, что тот отказывался есть. А мальчик возмутился, что его мать надолго отошла. При этом оба использовали нецензурные выражения.

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Также турист рассказал, что при нем водитель такси накричал на пешеходов, которые шли по переходу и мешали ему проехать. Когда россиянин напомнил водителю, что он обязан пропускать людей, тот грубо ответил: «А я что должен делать? Дрочить, пока они идут?»

Автор поста добавил, что на курорте принято обращаться к незнакомым людям в фамильярных выражениях: «пацан», «мужик», «бабка». Он также заметил, что в Сочи мало книжных магазинов и качественной литературы. «80 процентов книг — эзотерика», — пояснил он.

Пользователи соцсети поддержали Павла в комментариях: «Город изменился в худшую сторону, цены сумасшедшие. Местные жители явно стали беднее, от этого раздражительность, грубость», «Не езжу туда. Никогда, ни при какой погоде. Хотя очень хочется к морю, но точно не туда».

Ранее российские туристы пожаловались на отдыхающих с детьми из-за плавающих на южных курортах фекалий. Очевидцы рассказали, что взрослые разрешают маленьким детям испражняться в море, а потом сами обмывают их в воде.

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    Мария Борисова
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