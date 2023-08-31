Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:17, 31 августа 2023Путешествия

Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

«ФедералПресс»: туристы пожаловались на плавающие в Черном море фекалии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Туристы пожаловались на отдыхающих с детьми из-за плавающих в Черном море фекалий. Своими впечатлениями россияне поделились с изданием «ФедералПресс».

Одна женщина рассказала, что родители разрешают маленьким детям испражняться в море, а затем сами обмывают их в воде. Россиянка стала свидетельницей нескольких подобных случаев на пляже в Лазаревском (микрорайон Сочи) и не смогла больше там купаться. Женщина также отметила, что на некоторых южных курортах канализация сливается в море и найти чистое место для купания бывает сложно.

Материалы по теме:
«Похоже на зависимость» Россияне полюбили жить в лагерях для взрослых. Почему их сравнивают с сектой?
«Похоже на зависимость»Россияне полюбили жить в лагерях для взрослых. Почему их сравнивают с сектой?
16 февраля 2023
Где отдохнуть на море в России? Самые доступные российские курорты в 2023 году
Где отдохнуть на море в России?Самые доступные российские курорты в 2023 году
9 августа 2023

Другая туристка пожаловалась на то, что отдыхающие семьи громко выясняют отношения у всех на виду. «Апогеем стал случай, когда немой мужчина "орал" на жену, активно жестикулировал и работал мимикой за то, что мать не научила сына не облизывать руки после туалета», — добавила россиянка.

Как пишет издание, в летнем сезоне 2023 года туристы и местные жители заметили напряжение в обществе из-за наплыва людей на побережье.

Ранее житель Краснодара назвал Черное море «гадюшником». Он отметил обилие туристических объектов в Центральной России и сказал, что не понимает стремления путешественников провести отпуск на юге.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Российскую тяжелоатлетку-призерку ОИ дисквалифицировали на восемь лет за допинг

    Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

    Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

    Суд отклонил иск купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

    Глава МИД Турции раскрыл цель переговоров с Лавровым

    Клава Кока раскритиковала американский город

    Российским бюджетникам дадут дополнительно 30 миллиардов рублей

    Названо условие прекращения боевых действий на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости