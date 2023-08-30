Россиянин пожаловался на грязное море на юге страны и назвал его «гадюшником»

Читатель портала «Блокнот Краснодара» назвал побережье Черного моря «гадюшником»

Житель Краснодара пожаловался на грязное Черное море и назвал его «гадюшником». Своим мнением он поделился с изданием «Блокнот Краснодара».

Читатель портала рассказал, что больше месяца путешествовал в центральной части страны и заметил обилие санаториев, турбаз и кемпингов у природных водоемов. Мужчина сказал, что не понимает стремления россиян провести отпуск на побережье юга России.

«Вам так нравится уринотерапия и знакомство с инфекционками или вы всерьез считаете, что нахождение в этой грязи прибавит вам здоровья только потому, что это море?» — возмутился россиянин.

Автор материала также раскритиковал туристов за то, что они испражняются в море, мусорят и некультурно себя ведут, а потом сами жалуются на антисанитарию, жару и завышенные цены. Краснодарец назвал Черное море «лужей» и «гадюшником» и заявил, что сам уже десять лет не отдыхает на побережье региона.

Ранее россиянка рассказала, что ее дочерь заболела ротавирусом после купания на пляже в Адлере, где идет слив канализации. По словам туристки, с аналогичными симптомами в больницу попали и другие отдыхающие.