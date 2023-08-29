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16:04, 29 августа 2023Путешествия

Россиянка рассказала об отравлении дочери из-за слива канализации в Адлере

93.ru: дочь российской туристки заболела ротавирусом после купания на пляже Сочи

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Дочь россиянки отравилась после купания на пляже «Чкаловский» в Адлере, где идет слив канализации в море. Своей историей туристка поделилась с порталом 93.ru.

Путешественница рассказала, что приехала в Сочи с семьей на пять дней и остановилась в отеле на улице Чкалова. Ближайший муниципальный пляж оставил неприятные впечатления. «Море оказалось очень грязным, людей на пляже традиционно много, но главный минус — там воняло канализацией», — сказала автор отзыва.

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По словам россиянки, даже одного купания на «Чкаловском» хватило, чтобы ее дочь заболела ротавирусом. Родителям пришлось покупать дорогостоящие лекарства. Туристка добавила, что за время ее пребывания в отеле две семьи увезли на скорой в инфекционную больницу с аналогичными симптомами.

В целом отдых в Сочи обошелся семье примерно в 200 тысяч рублей на троих за пять дней. При этом туристы не экономили на еде и развлечениях. Например, за пятиминутное купание дочери с дельфинами они заплатили шесть тысяч рублей, а за прогулку на катере — девять тысяч.

«Возможно, есть более бюджетные варианты отдыха, но мне кажется, что отпуск в Сочи не может быть дешевым, если ты хочешь вкусно есть, спать в комфортных условиях и отдыхать не только лежа на пляже», — заключила туристка.

Ранее другая россиянка побывала в сочинском микрорайоне Курортный городок и осталась недовольна местной едой. Она описала поездку словами «грязь и бардак».

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    Мария Борисова
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