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09:03, 29 августа 2023Путешествия

Россиянка побывала в Сочи и описала поездку словами «грязь и бардак»

Россиянка побывала в Курортном городке в Сочи и удивилась атмосфере 90-х

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россиянка побывала в Курортном городке в Сочи и описала поездку словами «грязь и бардак». Ее публикации с отзывами из соцсетей разместил Telegram-канал «Краснодар край».

Женщина отметила, что удивилась атмосфере 90-х годов в микрорайоне. Кроме того, автор осталась недовольна предлагавшейся там едой. «Как можно себя настолько не любить, чтобы кормить этим?» — возмутилась она.

Россиянка также обратила внимание на продающийся на каждом шагу алкоголь. «Как? Как это возможно? А как же лицензия? Проверки?» — заключила туристка.

Ранее видео с туристкой, которая гуляет по Сочи в стрингах и прозрачной тунике, разозлило пользователей сети. Некоторые пользователи сети раскритиковали вызывающий наряд туристки, однако были и те, кто встал на ее сторону.

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    Зарина Дзагоева
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