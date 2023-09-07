Дачникам назвали способы избавиться от сорняков соседей

Агроном Коврижных: для защиты участка от сорняков соседей посадите топинамбур

Для того чтобы защитить участок от сорняков соседей, нужно посадить растения, которые будут конкурировать с сорняками за воду и питательные вещества. Способы спасти дачу от вредителей назвала агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

Эксперт отметила, что многие дачники приобретают участок в поселке с плотной застройкой, когда территории плотно прилегают друг к другу. В результате этого сорняки могут «переноситься» на дачу от соседей. Для того чтобы избавиться от них, Коврижных предложила несколько способов. Так, собственник может создать преграду для сорняков и вкопать вдоль забора металлические листы, шифер либо линолеум на глубину не менее 30 сантиметров. Помимо этого, эффективным методом борьбы с сорняками будет посадка топинамбура, страусника, горца или живучки, которые будут конкурировать с сорняками за воду и питательные вещества.

Третий метод защиты от нежелательных растений, предложенный специалистом, — использовать укрывной материал, например, спанбонд, пленку и картон. Все они способны снизить распространение вредителей на даче за счет того, что не дадут тем прорасти через искусственную поверхность. Наконец, в борьбе с соседскими сорняками помогут гербициды. Коврижных добавила, что в зависимости от интенсивности обработки нежелательные растения исчезнут с участка на период от одного месяца до полугода.

В сентябре владельцам дачных участков предложили бороться с гусеницами и тлей с помощью такого сорняка, как чистотел.