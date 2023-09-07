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09:52, 7 сентября 2023Бывший СССР

Турция впервые назначила советника по оборонной промышленности в Азербайджан

Турция назначила советником по оборонной промышленности в Азербайджане Тюркоза

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Турция впервые назначила советника по оборонной промышленности в другую страну. О назначении на эту должность Илкера Тюркоза в Азербайджане пишет агентство Trend.

Отмечается, что в истории Турции впервые созданы указанные посты в девяти государствах.

Как уточняется, накануне турецкого посла в Азербайджане Джахита Багчи на встрече с азербайджанским министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым сопровождал Тюркоз. Стороны обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности и провели консультации.

Кроме того, Тюркоз провел встречу с генеральным директором компании Aselsan Baku Озгюром Курумом.

Ранее Джевдет Йылмаз был назначен вице-президентом Турции. До этого он занимал пост заместителя председателя возглавляемой президентом Партии справедливости и развития. Должность вице-президента впервые появилась в 2018 году после смены формы правления в Турции, первым его занял Фуат Октай.

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    Кристина Есикова
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