Эрдоган назначил нового вице-президента Турции

Эрдоган назначил Йылмаза вице-президентом Турции

Джевдет Йылмаз назначен вице-президентом Турции. Об этом в субботу, 3 июня, объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Ранее Йылмаз занимал пост заместителя председателя возглавляемой президентом Партии справедливости и развития. Должность вице-президента впервые появилась в 2018 году после смены формы правления в Турции, первым этот пост занял Фуат Октай. Известно, что новый премьер-министр получил образование в США.

Эрдоган также сменил всех основных министров в новом кабинете. Так, новым министром обороны страны он назначил Яшара Гюлера, ранее занимавшего пост начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС).

Ранее стало известно, что первое заседание нового кабинета министров Турции после переизбрания президента состоится 6 июня.

О победе Эрдогана на президентских выборах было объявлено 28 мая. Он получил 52,14 процента голосов избирателей, в то время как его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86 процента.