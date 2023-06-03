В Турции назначили нового главу Минобороны страны

Эрдоган назначил министром обороны Турции Гюлера, занимавшего пост начальника Генштаба ВС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новым министром обороны страны Яшара Гюлера, занимавшего пост начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщает РИА Новости.

О его назначении турецкий лидер объявил в субботу, 3 мая, оглашая список нового кабмина страны.

Ранее стало известно, что первое заседание нового кабинета министров Турции после переизбрания Эрдогана состоится 6 июня.

О победе Эрдогана на президентских выборах было объявлено 28 мая. Он получил 52,14 процента голосов избирателей, в то время как его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86 процента.