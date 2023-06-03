В Турции назначили нового главу Минобороны страны
Эрдоган назначил министром обороны Турции Гюлера, занимавшего пост начальника Генштаба ВССюжетВыборы в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новым министром обороны страны Яшара Гюлера, занимавшего пост начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщает РИА Новости.
О его назначении турецкий лидер объявил в субботу, 3 мая, оглашая список нового кабмина страны.
Ранее стало известно, что первое заседание нового кабинета министров Турции после переизбрания Эрдогана состоится 6 июня.
О победе Эрдогана на президентских выборах было объявлено 28 мая. Он получил 52,14 процента голосов избирателей, в то время как его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86 процента.