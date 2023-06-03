Стала известна дата первого заседания кабмина Турции после переизбрания Эрдогана

Эрдоган сообщил, что заседание нового кабмина Турции после его переизбрания пройдет 6 июня

Первое заседание нового кабмина Турции после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет 6 июня. Об этом заявил турецкий лидер на церемонии инаугурации, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что вечером Эрдоган планирует объявить состав нового кабинета министров. «Без каких-либо задержек мы приступим к работе и уже 6 июня проведем наше первое заседание», — отметил политик.

3 июня состоялась церемония инаугурации Эрдогана в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Новый срок его полномочий составит пять лет. Перед церемонией присяги Эрдоган получил мандат президента от временного спикера парламента Турции Девлета Бахчели.

28 мая глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер объявил, что Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции. Он получил 52,14 процента голосов избирателей, в то время как его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процента.